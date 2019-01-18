Подводные лодки страны оккупанта отработали в Черном море нанесение ракетного удара
|12:21 01.02.2019
|0 комментариев
Экипажи подводных лодок «Краснодар» и «Ростов-на-Дону» отработали в морских полигонах нанесение ракетного удара по корабельной группировке условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Экипажи подводных лодок выполнили электронные пуски ракет по разведанным целям условного противника», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что разведданные для нанесения удара предоставил экипаж самолета-амфибии Бе-12. В ходе учений летчики отработали навыки по освещению надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море и передачи разведданных.
По данным флота, в учении были задействованы две подлодки «Краснодар» и «Ростов-на-Дону», самолет амфибия Бе-12, а также малые противолодочные корабли и вспомогательные суда Новоросийской военно-морской базы выполнявшие роль группировки кораблей условного противника.
Ещё на эту тему:
У трьох українських моряків погіршився стан здоров’я
На полигоне под аннексированным Симферополем оккупанты соревновались в «Танковом биатлоне»
Фрегат Черноморского флота РФ вооруженный крылатыми ракетами провел учения в Средиземном море
США підтримують ідею Франції та Німеччини щодо спостереження за проходженням суден у Керченській протоці
Українському моряку Ейдеру в Керчі була надана неповна допомога - потрібна операція
Адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні всіх поранених моряків
Адвокат пораненого українського моряка Ейдера подала клопотання про його переведення з РФ до України
Посол ЄС у РФ зробив демарш через українських моряків
Захоплений у полон моряк Безпальченко у СІЗО отримав лише один лист