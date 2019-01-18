Экипажи подводных лодок «Краснодар» и «Ростов-на-Дону» отработали в морских полигонах нанесение ракетного удара по корабельной группировке условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«Экипажи подводных лодок выполнили электронные пуски ракет по разведанным целям условного противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что разведданные для нанесения удара предоставил экипаж самолета-амфибии Бе-12. В ходе учений летчики отработали навыки по освещению надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море и передачи разведданных.

По данным флота, в учении были задействованы две подлодки «Краснодар» и «Ростов-на-Дону», самолет амфибия Бе-12, а также малые противолодочные корабли и вспомогательные суда Новоросийской военно-морской базы выполнявшие роль группировки кораблей условного противника.