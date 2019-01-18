Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провели тренировку по отражению ракетной атаки авиации условного противника в акватории Средиземного моря.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«По легенде учения, авиация условного противника при подлёте к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет. В ходе тренировки расчёты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учения моряки совместно с центром управления флота организовали связь на запасных и резервных частотах.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки военно-морского флота России в Средиземном море с ноября 2018 года.

«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещении порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).