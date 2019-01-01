Сьогодні має запрацювати Одеський припортовий завод
|11:41 01.02.2019
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|Одесса
Одеський припортовий завод має запуститися 1 лютого.
Сьогодні повинні бути запущені агрегати з випуску аміаку і карбаміду, передає УНН.
Постачання сировини має забезпечити за давальницькою схемою компанія "Енергетичний еквівалент".
"Дирекція припортового заводу уклала договір з компанією "Енергетичний еквівалент", що позиціонує себе на ринку як постачальник імпортного газу, на постачання сировини для запуску нашого підприємства.
Наразі "Енергетичний еквівалент" формує запаси газу для ОПЗ", - зазначив 18 січня перший заступник генерального директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков.
Нагадаємо, Одеський припортовий завод увійшов до переліку об’єктів великої приватизації.
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