Одеський припортовий завод має запуститися 1 лютого.

Сьогодні повинні бути запущені агрегати з випуску аміаку і карбаміду, передає УНН.

Постачання сировини має забезпечити за давальницькою схемою компанія "Енергетичний еквівалент".

"Дирекція припортового заводу уклала договір з компанією "Енергетичний еквівалент", що позиціонує себе на ринку як постачальник імпортного газу, на постачання сировини для запуску нашого підприємства.

Наразі "Енергетичний еквівалент" формує запаси газу для ОПЗ", - зазначив 18 січня перший заступник генерального директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод увійшов до переліку об’єктів великої приватизації.