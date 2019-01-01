Фрегаты российского проекта с украинскими газотурбинными установками для ВМС Индии достроит индийская верфь GSL

11:21 01.02.2019 0 комментариев Украина

Правительство Индии 30 января 2019 года заключило контракт с индийским государственным судостроительным предприятием Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа на строительство для ВМС Индии двух фрегатов российского проекта 11356 (тип Talwar).

Корабли, которые будут построены при российском содействии и с частичной передачей технологий из России, планируется передать ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года соответственно. Первые два фрегата проекта 11356 из четырех заказанных для индийского флота будут построены в России, сообщает  bmpd.

«Межправительственное соглашение (Inter-Governmental Agreement - IGA) между правительством Индии и правительством Российской Федерации было заключено 15 октября 2016 года относительно строительства дополнительных последующих кораблей проекта 11356 в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited (GSL). В соответствии с IGA правительство подписало контракт на строительство двух кораблей с Goa Shipyard Limited», - говорится в пресс-релизе правительства Индии. 

Напомним, что 20 ноября 2018 года АО "Рособоронэкспорт" подписало с Goa Shipyard Limited (GSL) контракт стоимостью около 500 млн долл на оказание содействия в постройке на GSL для ВМС Индии двух фрегатов российского проекта 11356, с передачей российской стороной лицензий и технологий. Данный контракт стал дополняющим к заключенному в октябре 2018 года "Рособоронэкспортом" контракту стоимостью 1,2 млрд долл на постройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде.

Два фрегата, законтрактованные постройкой на ПСЗ «Янтарь», должны быть переданы индийскому флоту в 2022 и 2023 годах. Фактически предусматривается достройка для индийского флота на ПСЗ «Янтарь» двух недостроенных фрегатов этого типа, приостановленных постройкой для ВМФ России - "Адмирал Бутаков"(заводской номер 01360) и "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361).

Неназываемый индийский официальный представитель ранее заявил, что конечная стоимость двух фрегатов, которые будут построены в Индии на GSL будет намного больше, чем 500 млн долл, которые является лишь первоначальной стоимостью сделки. «500 млн долл представляют собой иностранную долю в кораблях, включая материалы, проект и специальное содействие. Фрегаты будут стоить больше за счет стоимости самой местной постройки. Эта стоимость еще только определяется», - сказал представитель.

По имеющейся информации, из двух планируемых к постройке на GSL кораблей проекта 11356 один будет представлять третий недостроенный на ПСЗ "Янтарь" закладывавшийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362), корпус которого будет отбуксирован в Гоа на достройку. Таким образом в Индии " с нуля" предполагается постройка только одного корабля.

Все четыре заказанных Индией фрегата проекта 11356 будут оснащены своими штатными газотурбинными главными энергетическими установками М7Н производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» (Украина), которые будут поставлены индийской стороне ГК "Укроборонпром".

ВМС Индии уже имеют в строю шесть фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), три из которых были построены на ОАО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге (были переданы индийскому флоту в 2003-2004 годах), и три - на ПСЗ "Янтарь" (были переданы индийскому флоту в 2012-2013 годах).
 



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