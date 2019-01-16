Росфинмониторинг до сих пор не исключил из списка “экстремистов и террористов” крымчан, в отношении которых были закрыты уголовные дела после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в сети Интернет).

Изменения статьи 282 Уголовного кодекса РФ были приняты Государственной Думой РФ 21 декабря 2018 года и вступили в силу 9 января 2019 года. После этого уголовные дела в отношении Исмаила Рамазанова, Ларисы Китайской и Гульсум Алиевой были закрыты. Однако они до сих пор числятся в “Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму”, сообщает Крымская правозащитная группа.

Отсутствует в этом перечне жительница Ялты Элина Мамедова, в отношении которой также было закрыто уголовное дело по ч.1 ст. 282. Она на сайте Росфинмониторинга внесена в список “исключенных”.

Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в список Росфинмониторинга в разное время были внесены крымские журналисты и активисты: Николай Семена, Анна Андриевская, Сулейман Кадыров, Андрей Клименко, Игорь Мовенко, Лариса Китайская, Валерий Большаков, Элина Мамедова, Евгений Каракашев, Исмаил Рамазанов и другие.

Перечень Росфинмониторинга касается финансовых и имущественных ограничений в отношении людей, которые указаны в списке. Финансовые, банковские, кредитные организации в отношении таких людей имеют право приостановить пользование их счетами, отклонить денежные операции, отказать в обслуживании клиента. Люди, включенные в перечень, могут только осуществлять операции по получению и расходованию заработной платы в размере не более 10 000 рублей в месяц из расчета на каждого члена семьи. Также они могут расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, и с этих денег оплачивать штрафы или обязательные платежи. Все действия людей, включенных в список, относительно денежных средств или имущества находятся под постоянным контролем соответствующих органов и служб. Кроме того, сведения о людях из перечня Росфинмониторинга доводятся до адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.