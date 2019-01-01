Первые очереди двух ТЭС построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму с 1 февраля вышли на рынок мощности
|10:41 01.02.2019
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|Крым
Первая очередь Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе, построенных на турбинах Siemens в оккупированном Крыму компанией "Технопромэкспорт" (входит в Ростех), прошла аттестацию и с 1 февраля выйдет на рынок мощности.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ, передает Кafanews.
"Генерирующее оборудование первой очереди Таврической и Балаклавской ТЭС прошло аттестацию, получен доступ на рынок мощности с 1 февраля", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова по результатам выездного совещания по строительству станций.
Минэнерго напоминает, что первая очередь Таврической и Балаклавской ТЭС успешно введена в эксплуатацию, энергоблоки с 1 октября 2018 года допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работают в сети по диспетчерскому графику.
В рамках пусконаладочных работ на объектах второй очереди завершено комплексное опробование второго энергоблока на Балаклавской ТЭС, в ближайшее время после устранения замечаний Ростехнадзора планируется приступить к комплексному опробованию второго энергоблока на Таврической ТЭС.
"Технопромэкспорт" строит в оккупированном Крыму две парогазовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе.
Энергоблоки первой очереди обеих ТЭС с 1 октября допущены на оптовый рынок и работают в сети, увеличивая мощность крымской энергосистемы до 500 МВт.
В декабре 2018 года компания попросила отложить сроки ввода вторых очередей до марта 2019 года из-за задержек с получением разрешительных документов и со строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион.
Ожидается, что новые ТЭС станут одним из важнейших элементов энергосистемы аннексированного полуострова, обеспечат решение проблемы дефицита электрической мощности и повышения надежности работы Крымской энергосистемы в условиях прогнозируемого увеличения нагрузок.
Напомним: Siemens подала кассацию в Верховный суд РФ по делу о "крымских турбинах"
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