Постановка круизного т/х «Князь Владимир» в Плавдок стр. №190 АО «НСРЗ» запланирована на середину февраля 2019 года.

Всего в 2019 году группой НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) запланирован ремонт 14 судов (суда АО «Флот НМТП» по графику 2019 года и круизного теплохода «Князь Владимир»), сообщают Морские Вести.



Напомним, что 23 января 2019 года АО «Новороссийский судоремонтный завод» заключило договор с ООО «Черноморские круизы» на ремонт круизного теплохода «Князь Владимир».



В рамках договора будут проведены доковые работы по постановке т/х «Князь Владимир» в Плавдок стр. №190, очистка корпуса теплохода и его покраска.

Как сообщал BSNews, 01 ноября единственный заходящий в порты аннексированного Крыма пассажирский лайнер "Князь Владимир", первый выход которого в сезоне 2018 года закончился поломкой, прибыл в порт Новороссийска для межнавигационной стоянки и ремонта.

Кроме того Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что 26 января 2019 года Плавдок стр. №190 акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (входит в Группу НМТП) выполнил первые в этом году доковые работы по спуску двух судов:



- обслуживающего судна «НСС-1003»,



- пожарного судна «Марс».



На судах выполнены ремонтные работы в объёме требований Российского морского регистра судоходства и заявок заказчика. Специалисты произвели работы по очистке, окраске и предъявлению подводной части корпуса судов морскому регистру судоходства.

На пожарном судне «Марс» также произведен ремонт гребного устройства.