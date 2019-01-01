"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир" отправившийся на ремонт в ноябре поставят в док в середине февраля
|10:21 01.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Постановка круизного т/х «Князь Владимир» в Плавдок стр. №190 АО «НСРЗ» запланирована на середину февраля 2019 года.
Всего в 2019 году группой НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) запланирован ремонт 14 судов (суда АО «Флот НМТП» по графику 2019 года и круизного теплохода «Князь Владимир»), сообщают Морские Вести.
Напомним, что 23 января 2019 года АО «Новороссийский судоремонтный завод» заключило договор с ООО «Черноморские круизы» на ремонт круизного теплохода «Князь Владимир».
В рамках договора будут проведены доковые работы по постановке т/х «Князь Владимир» в Плавдок стр. №190, очистка корпуса теплохода и его покраска.
Как сообщал BSNews, 01 ноября единственный заходящий в порты аннексированного Крыма пассажирский лайнер "Князь Владимир", первый выход которого в сезоне 2018 года закончился поломкой, прибыл в порт Новороссийска для межнавигационной стоянки и ремонта.
Кроме того Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что 26 января 2019 года Плавдок стр. №190 акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (входит в Группу НМТП) выполнил первые в этом году доковые работы по спуску двух судов:
- обслуживающего судна «НСС-1003»,
- пожарного судна «Марс».
На судах выполнены ремонтные работы в объёме требований Российского морского регистра судоходства и заявок заказчика. Специалисты произвели работы по очистке, окраске и предъявлению подводной части корпуса судов морскому регистру судоходства.
На пожарном судне «Марс» также произведен ремонт гребного устройства.
Ещё на эту тему:
После полного провала "круизного недоразумения", компания-оператор объявила о грандиозных планах
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" со следующего сезона попробует дойти до непризнанной Абхазии
"Круизное недоразумение" - лайнер "Князь Владимир" завершает сезон
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" опять "прославился" - теперь криминальным экипажем
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки зашел в порт аннексированной Ялты едва не зацепив "Апельсин"