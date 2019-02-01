Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії

10:01 01.02.2019 0 комментариев Болгария

Військовий корабель Військового-морського флоту Німеччини, плавуча база Werra, у лютому увійде в Чорне море у рамках постійної протимінної групи НАТО, в процесі походу корабель відвідає два болгарських порти – Бургас та Варну.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на подану у четвер, 31 січня, відповідь представника міністерства оборони ФРН на запит, передає ZIK.

Також у відповіді зазначено, що цей похід був запланований давно.

«Розміщення інших кораблів ВМФ Німеччини в Чорному морі не передбачено», – заявив представник військового відомства.

Werra – плавуча база флоту, належить до допоміжних кораблів типу Elba розробки 1985 року. Всього до складу ВМС Німеччини входить шість таких кораблів. Завданнями корабля є забезпечення у відкритому морі морських ракетних і торпедних катерів та мінних тральщиків у зоні відповідальності національних Військово-Морських сил. Плавбаза може виконувати ремонт, відновлення та діагностику техніки та зброї, забезпечення кораблів пально-мастильними матеріалами, продовольством, боєприпасами та спорядженням, а також при необхідності електроенергією. Плавуча база перевозить 450 тонн дизельного палива, 11 тонн машинного масла, 27 тонн продовольства, 150 тонн прісної води, 130 тонн боєприпасів і спорядження. На палубі може розміщуватися розвідувальний або протичовновий вертоліт NH90 або Sea King.

30 січня повідомлялося, що Німеччина готова вислати кораблі ВМС Бундесверу в Чорне море в рамках допомоги у вирішенні Керченської кризи.

Раніше з повідомлення прес-служби ВМС США стало відомо, що американський ескадрений міноносець USS Donald Cook (DDG-75) прямує у Чорне море.

Зазначимо, есмінець несе службу з 1998 року, на ньому в тому числі встановлені високоточні крилаті ракети «Томагавк», зенітні ракети SM-2, протикорабельні ракети «Гарпун» і протичовнові ракети ASROC. Есмінець ВМС США «Дональд Кук», оснащений системою протиракетної оборони «Іджіс» (Aegis), відвідував води Чорного моря в 2014 році.

Останнім американським кораблем в акваторії Чорного моря був американський десантний корабель USS Форт McHenry. Він увійшов у Чорне море 7 січня. Раніше в Одеському порту кинув якір розвідувальний корабель HMS Echo (H87) британського Королівського військово-морського флоту, домовленість про візит була досягнута 21 листопада під час перебування в Лондоні міністра оборони України Степана Полторака.

Плавбаза ВМФ ФРГ Werra



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