Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер підтримує ініціативу Німеччини і Франції щодо спостереження за проходженням суден у Керченській протоці.

Про це він повідомив журналістам під час телефонного брифінгу з Вашингтона (США), передають Українські Новини.

"Наявність міжнародних спостерігачів було б дуже позитивним елементом. Думаю, ідея моніторингу дуже важлива і запропонований Німеччиною та Францією крок заслуговує заохочення", - сказав він.

Водночас Волкер зазначив, що Організація з безпеки та співробітництва, яка покликана проводити моніторинг імплементації "мінських домовленостей", стикається з багатьма викликами в частині доступу до непідконтрольної Україні території.

Волкер допускає, що Росія буде утримувати українських моряків з метою політичного тиску до квітня.