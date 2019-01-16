США підтримують ідею Франції та Німеччини щодо спостереження за проходженням суден у Керченській протоці
|09:41 01.02.2019
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|Крым
Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер підтримує ініціативу Німеччини і Франції щодо спостереження за проходженням суден у Керченській протоці.
Про це він повідомив журналістам під час телефонного брифінгу з Вашингтона (США), передають Українські Новини.
"Наявність міжнародних спостерігачів було б дуже позитивним елементом. Думаю, ідея моніторингу дуже важлива і запропонований Німеччиною та Францією крок заслуговує заохочення", - сказав він.
Водночас Волкер зазначив, що Організація з безпеки та співробітництва, яка покликана проводити моніторинг імплементації "мінських домовленостей", стикається з багатьма викликами в частині доступу до непідконтрольної Україні території.
Волкер допускає, що Росія буде утримувати українських моряків з метою політичного тиску до квітня.
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