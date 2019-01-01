Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов

09:21 01.02.2019 0 комментариев Молдова

Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов.

В ходе встречи с главами дипломатических миссий Российской Федерации, Украины, Словакии, Миссии ОБСЕ в Молдове, Соединенных Штатов Америки и Европейского союза, являющимися посредниками и наблюдателями в процессе приднестровского урегулирования, государственный секретарь МИДЕИ Татьяна Молчан изложила позицию властей Республики Молдова относительно ряда провокационных действий, предпринятых в последнее время представителями тираспольского режима, передает пресс-служа МИДЕИ, сообщает DESCHIDE.MD.

Госсекретарь МИДЕИ выразила разочарование и изумление молдавских властей в связи с  недавним открытием «официального представительства Приднестровья в Москве»  под видом общественной организации. В этом контексте было отмечено, что молдавские власти считают, что данный шаг явно противоречит основным положениям молдавско-российского Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в ноябре 2001 года, а также обязательствам, взятым Российской Федерацией в качестве беспристрастного посредника в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Госсекретарь также обратила внимание на так называемые «указы» Красносельского от 19 октября 2018 года и 25 января 2019 года, согласно которым семь населенных пунктов на левом берегу реки Днестр,  Дубэсарский район (Дороцкая, Кошница, Погребя, Пырыта, Кочиерь, Моловата Ноуэ и Васильевка), а также село Варница на правом берегу Днестра  объявляются «временно находящимися под контролем Республики Молдова».

Представитель МИДЕИ отметила, что власти Республики Молдова рассматривают эти действия как вызов всем международным партнерам, участвующим в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, что может дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности и создать новый виток напряженности между двумя берегами Днестра. Госсекретарь МИДЕИ подчеркнула, что такие деструктивные действия параллельно с открытыми заявлениями представителей тираспольского режима относительно их стремления «получить международное признание независимости приднестровской молдавской республики», исключая любую альтернативу процесса урегулирования приднестровской проблемы,  практически подрывают политику малых шагов и меры по укреплению доверия и поддержке населения в зоне конфликта.

В этом контексте молдавский дипломат обратилась ко всем партнерам, участвующим в процессе, особенно к Миссии ОБСЕ в Молдове и председательствующей в ОБСЕ Словакии, с просьбой решительно отреагировать на эти  вызывающие действия Тирасполя, которые в итоге подрывают процесс переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.



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