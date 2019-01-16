Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку - ДПС України
|09:01 01.02.2019
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|Крым
Російська Федерація почала менше затримувати судна, які прямують в українські порти в Азовському морі.
Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Наразі ситуація спокійна, росіяни набагато менше почали затримувати іноземні судна, які слідують в українські порти на Азовському морі", - зазначив Слободян.
Однак, за словами Слободяна, ситуація відносно спокійна та стабільна, але принципово не змінилася – Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку, що є грубим порушенням міжнародних та суверенного права України.
Нагадаємо, високопосадовці ЄС почали важливий оціночний візит до Приазов’я.
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