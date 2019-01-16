«Київстар» припинив «обмін міжнародним трафіком» на окупованому Донбасі й у Криму
|08:41 01.02.2019
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|Крым
Український оператор зв'язку «Київстар» припинив зв'язок із номерами, які Росія незаконно виділила анексованому Криму та непідконтрольній території Донбасу.
У прес-релізі компанії повідомляється, що це рішення ухвалене відповідно до рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), передає Главком.
У «Київстар» заявили, що припинили «обмін міжнародним трафіком з окремими номерними ресурсами», які РФ виділила для окупованих українських територій та окупованої території Грузії — Абхазії та Цхінвальського регіону.
«Перелік окремих кодів та індексів, котрі визначені у рекомендації НКРЗІ, також доступний за посиланням», — йдеться у прес-релізі.
Номери почнуть блокувати з 8 лютого 2019 року.
Зазначимо, що на території так званих «ДНР» і «ЛНР» працюють оператори «Фенікс» та «Лугаком» відповідно. Вони створені на базі українських оператів, що пішли з окупованої території Донбасу.
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