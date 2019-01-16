Українському моряку Ейдеру в Керчі була надана неповна допомога - потрібна операція
|08:21 01.02.2019
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|Крым
У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що пораненому військовополоненому українському моряку Андрію Ейдеру, який знаходиться в полоні у Москві, не можна залишатися в лікарні СІЗО. Він потребує проведення комплексної діагностики.
Про це повідомляє кримськотатарський телеканал ATR в Facebook, передає Укрінформ.
«Українські медики, вивчивши надані російською стороною медичні висновки, а також інформацію, отриману шляхом опитування хлопця, прийшли до попереднього висновку про низку діагнозів. Зокрема: осколкове поранення правої кисті, осколкові поранення правого стегна (пошкоджені м'язи стегна, сторонні металеві тіла у верхній і середній третині стегна, дефект м'яких тканин по передній поверхні), осколкове поранення і удари лівого колінного суглоба, чужорідне тіло в нижньої третини лівого стегна. Частково втрачена функція правої і лівої нижньої кінцівки. Виходячи з даних, отриманих консулом, розмір ран нижніх кінцівок 3-4 см... », - йдеться в повідомленні.
Згідно з висновками українських медиків, в Керчі Ейдеру, очевидно, була надана неповна допомога, адже сторонні предмети і нежиттєздатні тканини з кінцівок повинні були вилучити.
«Для забезпечення лікування та реабілітації, хворий Андрій Ейдер вимагає розширеного лабораторного обстеження і постійного лабораторного супроводу надалі, ультразвукового і рентгенологічного обстеження кінцівок, комп'ютерної томографії нижніх кінцівок. Хворий також потребує неврологічного лікування. Необхідно уточнити характер судом, на які він скаржився під час опитування. Також необхідно оперативне втручання», - наголошується в повідомленні.
Всі ці процедури неможливо провести в межах СІЗО, тому українські медики пропонують виконати їх в лікарнях Міністерства охорони здоров'я або Міноборони України. Якщо ж військовополоненого неможливо доставити в Україну, то таке високотехнологічне лікування можливо в московському Інституті Скліфосовського або аналогічних закладах на території РФ.
Як повідомлялося, адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера Олександра Маркова 30 січня вперше побачилася зі своїм підзахисним.
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