У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що пораненому військовополоненому українському моряку Андрію Ейдеру, який знаходиться в полоні у Москві, не можна залишатися в лікарні СІЗО. Він потребує проведення комплексної діагностики.

Про це повідомляє кримськотатарський телеканал ATR в Facebook, передає Укрінформ.

«Українські медики, вивчивши надані російською стороною медичні висновки, а також інформацію, отриману шляхом опитування хлопця, прийшли до попереднього висновку про низку діагнозів. Зокрема: осколкове поранення правої кисті, осколкові поранення правого стегна (пошкоджені м'язи стегна, сторонні металеві тіла у верхній і середній третині стегна, дефект м'яких тканин по передній поверхні), осколкове поранення і удари лівого колінного суглоба, чужорідне тіло в нижньої третини лівого стегна. Частково втрачена функція правої і лівої нижньої кінцівки. Виходячи з даних, отриманих консулом, розмір ран нижніх кінцівок 3-4 см... », - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками українських медиків, в Керчі Ейдеру, очевидно, була надана неповна допомога, адже сторонні предмети і нежиттєздатні тканини з кінцівок повинні були вилучити.

«Для забезпечення лікування та реабілітації, хворий Андрій Ейдер вимагає розширеного лабораторного обстеження і постійного лабораторного супроводу надалі, ультразвукового і рентгенологічного обстеження кінцівок, комп'ютерної томографії нижніх кінцівок. Хворий також потребує неврологічного лікування. Необхідно уточнити характер судом, на які він скаржився під час опитування. Також необхідно оперативне втручання», - наголошується в повідомленні.

Всі ці процедури неможливо провести в межах СІЗО, тому українські медики пропонують виконати їх в лікарнях Міністерства охорони здоров'я або Міноборони України. Якщо ж військовополоненого неможливо доставити в Україну, то таке високотехнологічне лікування можливо в московському Інституті Скліфосовського або аналогічних закладах на території РФ.

Як повідомлялося, адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера Олександра Маркова 30 січня вперше побачилася зі своїм підзахисним.