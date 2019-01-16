Адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні всіх поранених моряків
|08:01 01.02.2019
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|Крым
Адвокат Микола Полозов повідомив, що слідчі РФ протягом двох днів провели допити чотирьох українських моряків.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає Главком.
Так, слідчі допитали Андрія Эйдера, Андрія Артеменка, Сороку Василя і Сергія Чулібу.
«30.01.19 І 31.01.19 відбулися слідчі дії (допити) щодо таких військовополонених: Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Василь Сорока, Сергій Чуліба. В ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17 третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року «Про поводження з військовополоненими», - написав він.
Полозов зазначив, що поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.
Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (у відповідності з положеннями Конвенції), та проведення медичного обстеження в лікувальних установах за межами системи ФСВП.
За його словами, інших військовополонених українських моряків допитають наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із ненаданням Росією інформації про реальний стан здоров’я поранених українських моряків.
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