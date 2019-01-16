Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розгляне міждержавний позов України проти Росії щодо окупації Криму 27 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення суду.

Йдеться про позов України проти Росії від 13 березня 2014 року відносно Криму.

"Європейський суд з прав людини проведе засідання 27 лютого 2019 року", - заявили у суді.

Палата Європейського суду з прав людини ухвалила рішення про передачу чотирьох міждержавних заяв України проти Росії щодо порушень прав людини в анексованому Криму та на сході України до Великої палати Європейського суду.

"Керівництво України заявляє, що Російська Федерація, починаючи від 13 березня 2014 року, здійснює контроль над Автономною Республікою Крим, частиною України, а також виконує юрисдикцію щодо ситуації, яка призвела до багатьох порушень Конвенції (Європейської конвенції прав людини, - ред.)", - додали в суді.

Нагадаємо, Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

7 січня Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації за захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці.

Відзначимо, Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних у Росії українців.