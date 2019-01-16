Україна може втратити 1-1,5 млрд доларів доходів від повного закриття Азовського моря
|20:41 31.01.2019
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|Крым
Національний банк оцінює втрати експортерів від повного припинення експорту через порти Азовського моря у 1,5 млрд доларів.
Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
У той же час він зазначив, що реорієнтація експортних потоків призведе до того, що втрати знизяться до 1 млрд доларів.
"Якщо ситуація погіршиться і це призведе до повної зупинки, то незважаючи на реорієнтацію, втрати можуть бути", - сказав він.
Заступник голови НБУ повідомив, що дані щодо транспорту і промислового виробництва за грудень 2018 року демонструють деякий вплив блокування Росією Керченської протоки на показники.
У той же час Сологуб наголосив, що ситуація, яка є на сьогодні, не несе ризиків для макроекономічної ситуації.
Нагадаємо, у грудні 2018 року заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що у НБУ поки що не бачать значних втрат українських експортерів через блокування Росією Керченської протоки.
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