Допомогу ЄС спрямують на будівництво шляхів між Маріуполем та Херсоном

20:21 31.01.2019 0 комментариев Украина

Допомога Європейського союзу має бути направлена на будівництво автошляхів між Маріуполем, Бердянськом та Херсоном.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава МІУ зазначив, що також мають бути розширені залізничні спроможності "Укрзалізниці" на напрямку Маріуполя.

"Ми вважаємо, що за рахунок допомоги Європейського союзу мають бути збудовані автошляхи, які поєднають Маріуполь і Бердянськ із Херсоном. Таким чином, ми логічно продовжимо і поєднаємо всі наші морські порти з "go hiway" і транспортним кордоном до Європейського союзу. Також мають бути інвестовані значні кошти, розширені залізничні спроможності "Укрзалізниці" на напрямку Маріуполя", - заявив Омелян.

Нагадаємо, Європейський союз має намір направити оціночну місію у приазовський регіон України на початку 2019 року.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровський заявив, що програма макрофінансової допомоги Європейського союзу підтримає економічну стабілізацію України.



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