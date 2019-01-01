Допомогу ЄС спрямують на будівництво шляхів між Маріуполем та Херсоном
|20:21 31.01.2019
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|Украина
Допомога Європейського союзу має бути направлена на будівництво автошляхів між Маріуполем, Бердянськом та Херсоном.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.
Глава МІУ зазначив, що також мають бути розширені залізничні спроможності "Укрзалізниці" на напрямку Маріуполя.
"Ми вважаємо, що за рахунок допомоги Європейського союзу мають бути збудовані автошляхи, які поєднають Маріуполь і Бердянськ із Херсоном. Таким чином, ми логічно продовжимо і поєднаємо всі наші морські порти з "go hiway" і транспортним кордоном до Європейського союзу. Також мають бути інвестовані значні кошти, розширені залізничні спроможності "Укрзалізниці" на напрямку Маріуполя", - заявив Омелян.
Нагадаємо, Європейський союз має намір направити оціночну місію у приазовський регіон України на початку 2019 року.
Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровський заявив, що програма макрофінансової допомоги Європейського союзу підтримає економічну стабілізацію України.
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