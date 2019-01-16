У капітана судна "Норд" не було обмежень на пересування однак імовірність що він покинув територію України невелика
|19:41 31.01.2019
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|Крым
У капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, який зник кілька днів тому, не було обмежень на пересування, як по території України, так і за її межами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Максима Могильницького.
Адвокат зазначив, що інформація ЗМІ про те, що Горбенко перебуває на "підписці", не відповідає дійсності.
"У Володимира не було ніяких обмежень на пересування, як по території України, так і за її межами. Запобіжний захід у відношенні Горбенко не застосовувалася. А термін дії тієї, що була в вигляді виконання зобов'язань, закінчився ще шостого червня минулого року. Обгрунтувати її продовження прокурорам так і не вдалося", - заявив адвокат.
Водночас, він наголосив, що ймовірність того, що капітан судна "Норд" покинув територію України - невелика.
"Єдиною перешкодою, що не дозволяв йому повернутися до сім'ї, є "прапорці", виставлені СБУ на кордоні. Іншими словами, його просто не випустили б з України. Точно так же, як раніше не випускали інших членів екіпажу", - написав Могильницький.
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