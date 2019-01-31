Греція ратифікує протокол про приєднання Македонії до НАТО ближчими днями
|19:21 31.01.2019
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|Греция
Грецький парламент ратифікує протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО найближчими днями.
Про це повідомив речник уряду Греції Дімітріс Цанакопулос, повідомляє Ekathimerini, передає Європейська Правда.
"Те, що лишилося – це ратифікація протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО найближчими днями, після цього МЗС надішле відповідну ноту МЗС Північної Македонії, таким чином поправки до конституції країни автоматично набудуть чинності" - сказав він.
Протокол про приєднання вже затвердили посли країн НАТО і тепер у Брюсселі визначають дату його підписання. Очевидно, що це відбудеться в найближчі дні. Потім протокол мають ратифікувати всі країни альянсу.
Таким чином, Північна Македонія могла б стати членом НАТО вже на липневому саміті, якщо інші союзники також прискорять процедури ратифікації. Зазвичай процес ратифікації триває рік.
Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.
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