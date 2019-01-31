Грецький парламент ратифікує протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО найближчими днями.

Про це повідомив речник уряду Греції Дімітріс Цанакопулос, повідомляє Ekathimerini, передає Європейська Правда.

"Те, що лишилося – це ратифікація протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО найближчими днями, після цього МЗС надішле відповідну ноту МЗС Північної Македонії, таким чином поправки до конституції країни автоматично набудуть чинності" - сказав він.

Протокол про приєднання вже затвердили посли країн НАТО і тепер у Брюсселі визначають дату його підписання. Очевидно, що це відбудеться в найближчі дні. Потім протокол мають ратифікувати всі країни альянсу.

Таким чином, Північна Македонія могла б стати членом НАТО вже на липневому саміті, якщо інші союзники також прискорять процедури ратифікації. Зазвичай процес ратифікації триває рік.

Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.