Волкер підтримав введення міжнародної місії в Азовське море на запрошення Києва

19:01 31.01.2019 0 комментариев Крым

Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив про підтримку ідеї розміщення спостерігачів у районі Азовського моря на українській території та виключно на запрошення української сторони.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Європейська Правда

"Я думаю, що найкращий варіант полягає в тому, щоб міжнародних спостерігачів було розміщено в тій частині території України, яка не є предметом територіальних суперечок, і на українських суднах, причому - на запрошення українського керівництва", - сказав він.

"Наявність міжнародних спостерігачів на додаток до української присутності могло б бути досить позитивним елементом, щоб додати більше спостерігачів за ситуацією", - сказав Волкер, зазначивши, що наявність спостерігачів у цьому районі могла б допомогти уникнути ситуацій, схожих на інцидент, що стався в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін раніше схвально відгукувався щодо пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса розширити спостережну місію ОБСЄ в Україні на Азовське море. Водночас він відкидав пропозицію Москви про одноразовий візит спостерігачів.

Нагадаємо, під час візиту до Москви Гайко Маас заявив, що судна вже можуть вільно проходити через Керченську протоку.



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