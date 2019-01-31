В Латвии «Россию-РТР» запретили за разжигание ненависти к украинцам

18:41 31.01.2019 0 комментариев Россия

Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на заседании 31 января принял решение на три месяца запретить на территории страны ретрансляцию российского телеканала «Россия РТР».

«Латвия не потерпит пропаганду Кремля на своей территории. И это ясный сигнал для недружественных стран и сил — мы защищали и будем защищать свое информационное пространство», — заявил зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш, сообщает EADaily.

По его словам, «нарушения» были констатированы в передачах «Россия РТР» «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «60 минут».

Так, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 22 мая 2018 года, ведущий, как отмечается, «недвусмысленно и повторно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины».

Представители NEPLP сообщили: «Ведущий передачи указывает, что часть украинцев („бандеровцев“) следует повесить и расстрелять. Кроме того, Владимир Соловьёв называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче „60 минут“ констатированы многократные призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины. Он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы — негодяи и бандиты».

Член правления NEPLP Патрик Грива по этому поводу заявил: «Неважно, против какой страны или народа направлена ненависть с целью разжигания войны. Это является грубым нарушением закона, поэтому NEPLP по таким вопросам будет действовать с должной осмотрительностью».

Напомним, что в Латвии канал «РТР-Планета» с 23 февраля 2018 года был лишен эфира на 12 месяцев по решению местного контролирующего ведомства — за установленные «разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны».

С октября 2017 года в связи с теми же претензиями, что предъявлены к «РТР-Планете», под полугодовым запретом находился и канал «ТВ Центр».
 



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