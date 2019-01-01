Путін залишив за Росією право захищати свободу віросповідання в Україні
|18:21 31.01.2019
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|Украина
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив у Кремлі на урочистому заході з нагоди десятиліття обрання Кирила очільником РПЦ.
«Ми залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання», - сказав Путін.
За його словами, держава, влада Росії вважають абсолютно неприпустимим будь-яке втручання в церковні справи.
«Ми поважали і будемо поважати незалежність церковного життя, тим більше - в сусідній суверенній країні», - сказав Путін.
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