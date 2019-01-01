Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив у Кремлі на урочистому заході з нагоди десятиліття обрання Кирила очільником РПЦ.

«Ми залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання», - сказав Путін.

За його словами, держава, влада Росії вважають абсолютно неприпустимим будь-яке втручання в церковні справи.

«Ми поважали і будемо поважати незалежність церковного життя, тим більше - в сусідній суверенній країні», - сказав Путін.