Путін залишив за Росією право захищати свободу віросповідання в Україні

18:21 31.01.2019 0 комментариев Украина

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ залишає за собою право реагувати в разі загрози порушення права на свободу віросповідання в Україні.

Як передає власний кореспондент  УНІАН у РФ, про це Путін заявив у Кремлі на урочистому заході з нагоди десятиліття обрання Кирила очільником РПЦ.

«Ми залишаємо за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання», - сказав Путін.

За його словами, держава, влада Росії вважають абсолютно неприпустимим будь-яке втручання в церковні справи.

«Ми поважали і будемо поважати незалежність церковного життя, тим більше - в сусідній суверенній країні», - сказав Путін.

 



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