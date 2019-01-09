США в феврале пересмотрят пакет санкций против России из-за оккупации Крыма

17:01 31.01.2019 0 комментариев Крым

Соединенные Штаты намерены в феврале пересмотреть санкций в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма.

Об этом заявил в четверг, 31 января, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время брифинга для журналистов в формате телеконференции, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения [с их стороны] пока не принято", - сказал он.

В марте 2014 года, ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и другие, начали вводить санкции в отношении России. В настоящее время действует несколько пакетов санкций ЕС - экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму, которые регулярно продлеваются.

Под действие санкций США подпал ряд российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг в оккупированный Крым. Американские инвестиции на территории аннексированного полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.



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