Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению

17:41 31.01.2019 0 комментариев Грузия

Переговоры с российским «Газпромом» по контракту на поставки российского газа в Армению продолжаются, по их завершении Минэкономики Грузии ознакомит общество с деталями соглашения.

Об этом заявил глава ведомтсва Георгий Кобулия журналистам в Тбилиси, передает EADaily.

«Мы находимся на этапе переговоров с „Газпромом“. Когда этот процесс завершится, о том, о чем мы сможем сообщить обществу, будет сделано заявление. Однако, разумеется, там есть элементы, которые конфиденциальны по условиям контракта», — сказал министр.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что между Россией и Арменией ожидаются переговоры по новому контракту на транзит газа. Прежний утратил силу 31 декабря 2018 года. Грузинское экспертное сообщество и некоторые оппозиционные политики говорят, что для Грузии невыгоден переход на новую формулу оплаты за транзит: вместо получения 10% объемов российского газа за транспортировку по территории Грузии в Армению, по контракту за 2017−2018 годы Грузия получила фиксированную денежную сумму.

По мнению вице-президента Новой экономической школы Гии Джандиери, вернуть назад соглашение, которое действовало до 2017 года и было очень выгодно Грузии — страна получала 10% объемов газа, поставляемого в Армению, практически невозможно из-за того, что Россия не согласится.

«В первую очередь нам следует добиться открытости переговоров, и наличия официальной информации о том, с какими предложениями пришла на переговоры российская сторона. Процесс должен быть максимально прозрачным, так как вести переговоры с таким монстром как „Газпром“ сложно. Если бы речь шла о переговорах с какой-либо коммерческой структурой, это одно дело, но когда речь идет по сути о политическом соглашении, это совсем другое. Именно поэтому неприемлемо неразглашение условий контракта по причине коммерческой тайны — речь идет не о бизнес-сделке, а о государственных интересах, поэтому ничего не должно быть скрытым», — заявил эксперт.

Экс-министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава также убежден, что на данном этапе улучшение условий контракта с «Газпромом» невозможно.

«После подписания нового соглашения в 2017 году, которое полностью изменило форму оплаты транзита, невозможно представить себе, что Россия пойдет на какие-либо уступки в плане улучшения условий для грузинской стороны. Конечно, система, действовавшая до 2017 года, была намного более выгодной для Грузии, поскольку мы получали оплату транзита натурой, но это уже в прошлом. Очевидно, что добиться возвращения этого условия будет невозможно», — считает экс-министр.
 



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