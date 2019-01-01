Телефонна розмова Франції, Німеччини, України та Росії в рамках "нормандського формату" була абсолютно безрезультатна - Волкер
|17:21 31.01.2019
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|Украина
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер анонсував зустріч у Парижі представників країн нормандського формату - України, Франції, Німеччини та РФ.
"Я знаю, нещодавно була телефонна розмова Франції, Німеччини, України та Росії в рамках "нормандського формату". Обговорювали процес імплементації Мінських угод... І це була абсолютно безрезультатна розмова", - сказав К.Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Від цього телефонного дзвінка не було ніякого прогресу. Єдине, що була запланована зустріч, яка відбудеться через кілька тижнів у Парижі, щоб зустрітися особисто й побачити, чи є якийсь прогрес", - додав він.
При цьому К.Волкер не уточнив рівень учасників переговорів, які візьмуть участь у запланованій зустрічі.
18 січня глава МЗС України Павло Клімкін підтвердив готовність Києва до результативних переговорів у "нормандському форматі".
"Ми готові до зустрічей у "нормандському форматі", але це мають бути зустрічі, орієнтовані на результат, мають бути зустрічі, сфокусовані на безпеці на Донбасі, на безпеці та свободі навігації в Керченській протоці та в Азовському морі і, звісно, на звільнення наших політв'язнів і заручників", - сказав він на спільній із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом прес-конференції в Києві.
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