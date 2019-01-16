Наразі ідентифіковано особистості 2425 осіб, які були незаконно депортовані з Криму
|18:01 31.01.2019
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|Крым
Наразі ідентифіковано особистості 2425 осіб, які були незаконно депортовані з Криму, стверджують українські юристи.
На прес-конференції в четвер у Києві юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний розповів, що в грудні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим спільно з цим Центром передала до Міжнародного кримінального суду (МКС) інформаційне повідомлення про депортацію з Криму 23 осіб. За його даними, ці люди були визнані винними в адміністративному порушенні і видворені з Криму, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Адвокат Роман Мартиновський додав, що більшість з цих людей мають родичів у Криму і були позбавлені можливості спілкування з ними після депортації.
Загалом, за словами В.Набухотного, цей випадок далеко не єдиний. "Наразі Регіональний центр прав людини ідентифікував 2425 осіб, які були виселені з Криму", - сказав він.
Р.Мартиновський уточнив, що йдеться про людей, особистість яких вдалося встановити за судовими рішеннями. Серед цих людей є іноземці з 37 країн і особи без громадянства.
У свою чергу, заступник начальника відділу прокуратури АРК Андрій Андрусів зазначив, що зазначені дії можна кваліфікувати як військові злочини і злочини проти людяності. За його словами, у кейсі 23-х депортованих громадян йдеться про порушення статті 49 Четвертої женевської конвенції і норми 129 міжнародного гуманітарного права, а відповідно до статті 7 Римського статуту переміщення населення і його депортація є різновидом злочинів проти людяності.
Він додав, що автори повідомлення звернулися до офіса прокурора МКС з проханням провести попереднє вивчення ситуації з видворенням 23 громадян для оцінювання ситуації щодо України в контексті російської агресії.
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