В Госдуме предложили подготовиться к отключению России от интернета из-за санкций

16:41 31.01.2019 0 комментариев Россия

Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов эскалации со стороны Запада на Россию.

Об этом сегодня, 31 января, на конференции по информационной безопасности «Инфофорум-2019» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает EADaily

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации (ситуации)», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года депутат от ЛДПР Андрей Луговой, а также сенаторы Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.


 



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