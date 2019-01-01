В оккупированном Севастополе 1 февраля начнется ремонт фрегата "Адмирал Григорович"
|16:21 31.01.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму специалисты севастопольского "Севморзавода" и 13-го судоремонтного завода проведут плановый ремонт ракетного фрегата "Адмирал Григорович".
Как сообщил в четверг, 31 января, Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, корабль зайдет в док "Севморзавода" в пятницу, 1 февраля, передает FlotProm.
Ранее источник агентства анонсировал, что плановый ремонт фрегата начнется в середине третьей декады января и продлится около месяца.
"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро. Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот страны оккупанта в июне 2016 года.
Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК". На взлетно-посадочной площадке на корме базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.
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