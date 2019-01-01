Распорядительная "дирекция" имущества оккупированного Крыма выставила на продажу недвижимое имущество рекреационного комплекса Nautilus в Гурзуфе (Ялта) на общую сумму 66 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба "дирекции", передает Крым Информ.

На аукцион выставлены жилые помещения общей площадью от 77,5 кв. м до 173 кв. м. Минимальная стоимость одного из лотов составляет 3,8 млн рублей, максимальная – почти 9,7 млн рублей.

Прием заявок на аукцион продлится до 15 апреля 2019 года. Торги пройдут 18 апреля в 14.00.

Ранее оккупанты выставили на открытый аукцион санаторий «Алмазный» в Евпатории с минимальной стоимостью почти в 66 млн рублей.