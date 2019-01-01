Запуск у серійне виробництво ракетного катера «Лань-ЛК» почнеться в 2021 році
|15:01 31.01.2019
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|Украина
Запуск у серійне виробництво нового 64-метрового ракетного катера «Лань-ЛК» (розробки ЗАТ «Завод «Кузня на Рибальському»), повною водотоннажністю 640 тонн і швидкістю 40 вузлів катера «Лань-ЛК» у 2021 р. «є обґрунтованою та нормальною перспективою» переоснащення ВМСУ.
Про це Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр» повідомив представник Міноборони на умовах анонімності.
За його словами, головним аргументом є розробка під такий катер ДККБ «Луч» вітчизняних крилатих ракет (передбачено озброєння 8 ПКР «Нептун» кожного з 4 катерів майбутньої серії).
Коментуючи застереження керівництва ВМСУ, що катер хоча й не вийшов зі свого класу, надто важкий, та «на добрих 200 тонн важчий за необхідну платформу під ракетне озброєння, а це дуже великі ресурси», генерал зазначив, що Україні потрібна така платформа, в тому числі, на перспективу, «оскільки сьогодні в Україні немає де будувати корвет».
Співбесідник чітко висловився і щодо попередньої розробки ракетного катеру – проекту миколаївського Дослідно-проектного центру кораблебудування» (КП «ДПЦК»). побудови 54-метрового ракетного катера «Лань» водотоннажністю 420 тонн і максимальною швидкістю 32 вузли, — це на сьогодні та перспективне завтра вже «застарілий проект фактично радянських часів», хоча й свого часу реалізовувався у В’єтнамі (з 2012 року – «ОПК») та став основою в’єтнамського артилерійського катера проекту ТТ400ТР.
Він також поінформував, що нині вже фактично 60% кораблів ВМСУ «потрібно списувати».
Основні характеристики:
Водотоннажність стандартне: 550 тонн
Водотоннажність повне: 640 тонн
Довжина найбільша: 64,46 метрів
Ширина найбільша: 9,6 метрів
Осадка: 3,65 метрів
Максимальна швидкість: 40 вузлів
Економічна швидкість: 16 вузлів
Дальність плавання на економічній швидкості 2300 миль
Екіпаж: 38 (+6) осіб
Автономність: 10 днів на 38 осіб
Матеріал корпусу: Суднобудівна сталь
Матеріал надбудови: Алюмінієвий сплав
Зокрема, проектом передбачена установка:
Протикорабельних ракет 8 ПКР Нептун (Укр)
ЗРК: Арбалет-К (укр)
Переносного ЗРК: 16 x Голка
Артилерійської установки: 76-мм АК-176
Артилерійської установки: 2 х АК-630М
Кулеметів: 2 x 12,7 мм
Радара: Morena Delta-3D
Системи управління вогнем: Protazan-K, Spys-K
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