Запуск у серійне виробництво ракетного катера «Лань-ЛК» почнеться в 2021 році

15:01 31.01.2019 0 комментариев Украина

Запуск у серійне виробництво нового 64-метрового ракетного катера «Лань-ЛК» (розробки ЗАТ «Завод «Кузня на Рибальському»), повною водотоннажністю 640 тонн і швидкістю 40 вузлів катера «Лань-ЛК» у 2021 р. «є обґрунтованою та нормальною перспективою» переоснащення ВМСУ.

Про це Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр» повідомив представник Міноборони на умовах анонімності.

За його словами, головним аргументом є розробка під такий катер ДККБ «Луч» вітчизняних крилатих ракет (передбачено озброєння 8 ПКР «Нептун» кожного з 4 катерів майбутньої серії).

Коментуючи застереження керівництва ВМСУ, що катер хоча й не вийшов зі свого класу, надто важкий, та «на добрих 200 тонн важчий за необхідну платформу під ракетне озброєння, а це дуже великі ресурси», генерал зазначив, що Україні потрібна така платформа, в тому числі, на перспективу, «оскільки сьогодні в Україні немає де будувати корвет».

Співбесідник чітко висловився і щодо попередньої розробки ракетного катеру – проекту миколаївського Дослідно-проектного центру кораблебудування» (КП «ДПЦК»).  побудови 54-метрового ракетного катера «Лань» водотоннажністю 420 тонн і максимальною швидкістю 32 вузли, — це на сьогодні та перспективне завтра вже «застарілий проект фактично радянських часів», хоча й свого часу реалізовувався у В’єтнамі (з 2012 року – «ОПК») та став основою в’єтнамського артилерійського катера проекту ТТ400ТР.

Він також поінформував, що нині вже фактично 60% кораблів ВМСУ «потрібно списувати».

Основні характеристики:

Водотоннажність стандартне: 550 тонн 

Водотоннажність повне: 640 тонн

Довжина найбільша: 64,46 метрів

Ширина найбільша: 9,6 метрів

Осадка: 3,65 метрів

Максимальна швидкість: 40 вузлів

Економічна швидкість: 16 вузлів

Дальність плавання на економічній швидкості 2300 миль

Екіпаж: 38 (+6) осіб

Автономність: 10 днів на 38 осіб

Матеріал корпусу: Суднобудівна сталь

Матеріал надбудови: Алюмінієвий сплав

Зокрема, проектом передбачена установка:

Протикорабельних ракет 8 ПКР Нептун (Укр)

ЗРК: Арбалет-К (укр)

Переносного ЗРК: 16 x Голка

Артилерійської установки: 76-мм АК-176

Артилерійської установки: 2 х АК-630М

Кулеметів: 2 x 12,7 мм

Радара: Morena Delta-3D

Системи управління вогнем: Protazan-K, Spys-K



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