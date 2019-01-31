Остання спроба США та РФ домовитися щодо ракетного договору провалилася
|14:41 31.01.2019
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|Россия
Остання спроба Сполучених Штатів та Росії домовитися щодо контролю над озброєннями під час зустрічі Організації Об'єднаних Націй у Пекіні не дала результатів.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков після зустрічі із заступником держсекретаря США Андреа Томпсон у Пекіні, повідомляє Європейська Правда.
"На жаль, просування немає. Позиція американської сторони досить жорстка, ультимативна", - сказав Рябков.
Минулого тижня Томпсон говорила, що попередні переговори в Женеві також не призвели до вирішення суперечки.
Вона нагадала, що адміністрація Дональда Трампа "призупинить наші зобов'язання" за договором, якщо Росія не повернеться до його виконання до 2 лютого.
Вашингтон звинувачує Росію у порушенні Договору про ліквідацію ракет середнього і малого радіусу дії через розробку і випробування нової крилатої ракети 9M729.
Росія заперечує звинувачення і називає неприйнятною вимогу США знищити всі ракети цього типу.
Угоду про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності було підписано колишнім Радянським Союзом і Сполученими Штатами ще 1987 року. Договір став першим серйозним кроком зі встановлення контролю над озброєннями, який закінчив "холодну війну".
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