РФ видворила з окупованого Криму більше тисячі громадян України за відсутність російських документів і патентів на роботу

14:21 31.01.2019 0 комментариев Крым

Російська Федерація видворила з території окупованого Криму більше тисячі громадян України.

Про це на прес-конференції заявив юрист Віталій Набухотний, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього з півострова видворили 2425 осіб, більше тисячі з них - громадяни України.

"Найбільш уразливими виявилися громадяни України. Поширеними порушеннями є відсутність документів російського зразка, а також патенту на проведення певного виду робіт. Понад 1000 осіб - громадяни України, яких Росія депортувала з Криму", - зазначив Набухотний.

Він також уточнив, що в одній з таких справ адвокати підуть у Міжнародний кримінальний суд.

"Наше подання стосується колективного видворення 23 громадян України, які поїхали в Крим на будівельні роботи. 22 січня 2018 їм склали адміністративні протоколи про те, що вони повинні покинути територію РФ. Вони не виконали рішення суду, наступного дня представники поліції Євпаторії затримали їх і примусово видворили", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська Федеральна служба безпеки затримала в Криму громадянина України Леоніда Коплуна. Його підозрюють у співпраці зі Службою безпеки України.

Зазначимо, цього тижня Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ анексію Криму.



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