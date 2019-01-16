У прокуратурі АРК прокоментували зникнення капітана судна "Норд"
|13:21 31.01.2019
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|Крым
Заступник начальника відділу прокуратури АР Крим Андрій Андросов прокоментував зникнення капітана судна "Норд" Володимира Горбенка.
Про це він повідомив на прес-конференції "Нові докази злочинів Російської Федерації у Криму: депортація та незаконне позбавлення волі", передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, наразі здійснюється досудове розслідування.
"По Норду... можу запевнити, що цей факт нам відомий. Усі необхідні процесуальні дії прийняті. Йде досудове розслідування", - сказав Андросов.
Раніше, поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження у зв'язку зі зникненням капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко.
Нагадаємо, заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний заявляв, що в разі неявки капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенко 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.
28 січня стало відомо, що зник капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, обвинувачений у скоєнні незаконного рибного промислу та порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму.
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