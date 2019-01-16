Заступник начальника відділу прокуратури АР Крим Андрій Андросов прокоментував зникнення капітана судна "Норд" Володимира Горбенка.

Про це він повідомив на прес-конференції "Нові докази злочинів Російської Федерації у Криму: депортація та незаконне позбавлення волі", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі здійснюється досудове розслідування.

"По Норду... можу запевнити, що цей факт нам відомий. Усі необхідні процесуальні дії прийняті. Йде досудове розслідування", - сказав Андросов.

Раніше, поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження у зв'язку зі зникненням капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко.

Нагадаємо, заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний заявляв, що в разі неявки капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенко 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

28 січня стало відомо, що зник капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, обвинувачений у скоєнні незаконного рибного промислу та порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму.