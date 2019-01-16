Горение продолжается - на "Канди" открытое, на "Маэстро" - закрытое.

Транспортировка сгоревших у берегов оккупированного Крыма танкеров "Канди" и "Маэстро" будет возможна после полного выгорания топлива и обследования судов, сообщил представитель Росморречфлота, передает Объектив.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись вечером 21 января в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт.

"Горение продолжается - на "Канди" открытое, на "Маэстро" - закрытое. Аварийно-спасательные суда продолжают их орошение. Транспортировка возможна после того, как полностью прекратится горение топлива, корпуса остынут и будет проведено их обследование - чтобы во время буксировки оба судна не затонули", - сказал собеседник агентства.

Представитель Росморречфлота сказал, что ему неизвестно, в какой порт будут транспортироваться оба сгоревших танкера.

По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 спаслись, 10 погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Активные поиски уже прекращены из-за "отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым".