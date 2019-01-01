Ситуація в Венесуелі стане найгарячішою темою дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відкривається в четвер у Бухаресті у форматі "Гімн".

Це випливає із заяви глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цей критичний час ЄС виступає на стороні венесуельського народу і буде продовжувати уважно стежити за подіями, в тому числі на наступній зустрічі міністрів закордонних справ у найближчий четвер (31 січня - ІФ)", - заявила високий представник Євросоюзу із закордонних справ.

"ЄС настійно закликає до термінового проведення вільних, прозорих президентських виборів, які заслуговують на довіру, відповідно до міжнародних демократичних стандартів і конституційного порядку Венесуели. За відсутності оголошення про організацію нових виборів з необхідними гарантіями протягом найближчих днів ЄС зробить подальші дії, в тому числі з питання визнання керівництва країни відповідно до статті 233 венесуельської конституції", - оголосила Ф.Могеріні від імені Євросоюзу.

На формування порядку неформальних нарад глав МЗС країн ЄС значною мірою впливають актуальні міжнародні події; разом з тим країна-голова Ради ЄС, організує зустріч, готує базову програму для дискусій міністрів за темами головування ради, заявленим як основоположні. Румунське головування Ради ЄС оголосило 18 січня, що "Гімн" в Бухаресті обговорить "Східне партнерство", Сирію і Китай. Але ці теми не обмежують коло сюжетів можливих дискусій міністрів ЄС. Формат такої ради допускає будь-які ініціативи її учасників.

Зокрема, як повідомило "Інтерфаксу" джерело в інститутах ЄС, глави МЗС низки країн Євросоюзу можуть запропонувати продовжити обмін думками з обстановки в Азовському морі, зосередивши увагу на "керченському інциденті" і долі українських моряків. Такі наради проводяться раз на півроку в країні, яка виконує обов'язки голови Ради ЄС. Умови "Гімну" надають можливість обговорити важливі питання в неформальній обстановці. На відміну від звичайних засідань Ради Євросоюзу, ці зустрічі традиційно не передбачають ні жорсткого порядку денного, ні офіційного заключного документа.

Бухарестський "Гімн" пройде під головуванням глави дипломатії ЄС Ф.Могеріні.

Подібні зустрічі носять назву "Гімн" (Gymnich) за однойменним німецьким замком, де вперше в 1974 році відбулася така нарада при головуванні Німеччини в Євросоюзі.