В Одеській області запустять «Повітряний експрес»
|12:21 31.01.2019
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|Одесса
Перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.
В Одеській області планують впровадити проект швидкісних вертолітних перевезень між 9 українськими містами та курортами Затока, Буковель і Трускавець.
Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації, передає Главком.
За задумом інвесторів проекту «Повітряний експрес», перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.
«Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або ґрунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря — усе це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції у регіон і нові робочі місця, відтак ми підтримали перспективу реалізації такого проекту», - заявила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Шаталова.
На першому етапі побудують вертолітних портів для об’єднання 9 міст регулярним вертолітним перевезенням.
Таким чином шлях до Затоки з Києва займе 2 години, з Вінниці - 1 годину 25 хвилин, з Черкас – 1.
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