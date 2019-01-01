Перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.



В Одеській області планують впровадити проект швидкісних вертолітних перевезень між 9 українськими містами та курортами Затока, Буковель і Трускавець.

Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації, передає Главком.



За задумом інвесторів проекту «Повітряний експрес», перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.



«Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або ґрунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря — усе це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції у регіон і нові робочі місця, відтак ми підтримали перспективу реалізації такого проекту», - заявила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Шаталова.



На першому етапі побудують вертолітних портів для об’єднання 9 міст регулярним вертолітним перевезенням.



Таким чином шлях до Затоки з Києва займе 2 години, з Вінниці - 1 годину 25 хвилин, з Черкас – 1.