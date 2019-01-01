В Одеській області запустять «Повітряний експрес»

12:21 31.01.2019 0 комментариев Одесса

Перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.

В Одеській області планують впровадити проект швидкісних вертолітних перевезень між 9 українськими містами та курортами Затока, Буковель і Трускавець.

Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації, передає Главком.

За задумом інвесторів проекту «Повітряний експрес», перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць.

«Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або ґрунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря — усе це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції у регіон і нові робочі місця, відтак ми підтримали перспективу реалізації такого проекту», - заявила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Шаталова.

На першому етапі побудують вертолітних портів для об’єднання 9 міст регулярним вертолітним перевезенням.

Таким чином шлях до Затоки з Києва займе 2 години, з Вінниці - 1 годину 25 хвилин, з Черкас – 1. 



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