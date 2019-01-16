Экипаж вертолета Ка-27ПС Черноморского флота РФ отработал взаимодействие с расчетами корабельного авиационного комплекса, совершив посадку на палубу патрульного корабля «Дмитрий Рогачев».

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«Экипаж вертолёта Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля «Дмитрий Рогачев». Экипаж вертолёта совершил посадку на вертолётную палубу корабля, отработав совместные действия пилотов вертолёта и расчёта авиационного комплекса корабля», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время учений расчёты противовоздушной обороны патрульного корабля провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, в ходе которого обнаружили, взяли на сопровождение и отработали условное поражение низколетящей воздушной цели.

По данным пресс-службы, учения проводились в рамках плановой боевой подготовки морской авиации и проведения заводских испытаний патрульного корабля.