Вертолетчики ЧФ страны оккупанта отработали посадку на палубу патрульного корабля
|11:41 31.01.2019
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|Крым
Экипаж вертолета Ка-27ПС Черноморского флота РФ отработал взаимодействие с расчетами корабельного авиационного комплекса, совершив посадку на палубу патрульного корабля «Дмитрий Рогачев».
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Экипаж вертолёта Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля «Дмитрий Рогачев». Экипаж вертолёта совершил посадку на вертолётную палубу корабля, отработав совместные действия пилотов вертолёта и расчёта авиационного комплекса корабля», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во время учений расчёты противовоздушной обороны патрульного корабля провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, в ходе которого обнаружили, взяли на сопровождение и отработали условное поражение низколетящей воздушной цели.
По данным пресс-службы, учения проводились в рамках плановой боевой подготовки морской авиации и проведения заводских испытаний патрульного корабля.
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