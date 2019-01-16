Таможни оккупированных Крыма и Севастополя войдут в состав Южного таможенного управления РФ с 1 июля 2019 года.

11:21 31.01.2019 0 комментариев Крым

Таможни оккупированных Крыма и Севастополя войдут в состав Южного таможенного управления с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Александр Попов журналистам в Ростове-на-Дону в четверг, 31 января, передает Интерфакс.

"Мы приняли решение о присоединении крымских таможен к ЮТУ после присоединения Крыма и Севастополя к Южному федеральному округу. Это оптимизация всех процессов в ЮФО. Это упростит работу участников ВЭД на территории, прилегающей к Крыму, и тех, кто работает в Крыму и Севастополе. Сегодня (работать - ИФ) некомфортно, когда они будут присоединены к ЮТУ, все будет синхронизировано и удобно для всех", - сказал А.Попов.

Он уточнил, что присоединение начнется с 1 июля.

 



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