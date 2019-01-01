Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ

10:41 31.01.2019 0 комментариев Армения

Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ.

Об этом в четверг, 31 января, сообщает Mil.Press Военное со ссылкой на Минобороны республики.

"Заключена соответствующая сделка о приобретении республикой Армения российских самолетов Су-30СМ", – заявили в военном ведомстве.

Сумма сделки и число самолетов не уточняются. При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал местному изданию Aysor, что Армения "продолжает работать" над покупкой этих истребителей. 

В июне 2015 года Россия предоставила Армении государственный кредит на 200 млн​ долларов на покупку военной продукции.

Соглашение исполнено в 2018 году: Ереван получил установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М для противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М", гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", а также средства связи. 
 

Справка 

Су-30СМ – последняя модификация многоцелевого тяжелого истребителя поколения "4++". Двухместный самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой. Двигатели с управляемым вектором тяги и переднее горизонтальное оперение обеспечивают Су-30СМ исключительной маневренностью в бою. 

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность". 

Самолет можно использовать для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.



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