Адвокат Олександра Маркова вперше зустрілася з українським моряком Андрієм Ейдером в СІЗО "Лефортово".

"Вперше побачилася зі своїм підзахисним Андрієм Ейдером на слідчій дії вже в новій обстановці - "Лефортово". Заявили клопотання про переведення пораненого в Україну або третю країну, а також про переведення для обстеження та лікування в цивільний медичний заклад відповідного профілю", – написала вона, повідомляє УНІАН.

25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катера українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.

Російські силовики затримали 24 українських моряка, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву.

Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матроська тиша", інших доставили в СІЗО "Лефортово".

Всім морякам пред'явили звинувачення в незаконному перетині кордону РФ.

Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає відпустити їх.



