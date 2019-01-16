Адвокат пораненого українського моряка Ейдера подала клопотання про його переведення з РФ до України
|11:01 31.01.2019
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|Крым
Адвокат Олександра Маркова вперше зустрілася з українським моряком Андрієм Ейдером в СІЗО "Лефортово".
"Вперше побачилася зі своїм підзахисним Андрієм Ейдером на слідчій дії вже в новій обстановці - "Лефортово". Заявили клопотання про переведення пораненого в Україну або третю країну, а також про переведення для обстеження та лікування в цивільний медичний заклад відповідного профілю", – написала вона, повідомляє УНІАН.
25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катера українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.
Російські силовики затримали 24 українських моряка, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву.
Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матроська тиша", інших доставили в СІЗО "Лефортово".
Всім морякам пред'явили звинувачення в незаконному перетині кордону РФ.
Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає відпустити їх.
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