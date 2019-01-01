Южный военный округ РФ отрабатывает тактику ночных атак танковых и вертолетных соединений

10:21 31.01.2019 0 комментариев Россия

Экипажи танковых подразделений соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, и вертолетчики армейской авиации успешно провели совместные ночные учения на полигоне Николо-Александровский, уничтожив цели условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает ТАСС.

Всего в мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

"Экипажи танков Т-72Б3 выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения во взаимодействии с экипажами ударных вертолетов Ми-35М, уничтожив цели на расстоянии до двух километров", - говорится в сообщении окружной пресс-службы.

По оценке руководства учениями, тактика совместного применения танков и армейской авиации значительно сокращает время на обнаружение и уничтожение целей, а в условиях реального боя позволяет минимизировать потери при наступлении.



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