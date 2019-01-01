Южный военный округ РФ отрабатывает тактику ночных атак танковых и вертолетных соединений
|10:21 31.01.2019
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|Россия
Экипажи танковых подразделений соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, и вертолетчики армейской авиации успешно провели совместные ночные учения на полигоне Николо-Александровский, уничтожив цели условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает ТАСС.
Всего в мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.
"Экипажи танков Т-72Б3 выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения во взаимодействии с экипажами ударных вертолетов Ми-35М, уничтожив цели на расстоянии до двух километров", - говорится в сообщении окружной пресс-службы.
По оценке руководства учениями, тактика совместного применения танков и армейской авиации значительно сокращает время на обнаружение и уничтожение целей, а в условиях реального боя позволяет минимизировать потери при наступлении.
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