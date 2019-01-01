Розпочата процедура повернення у держвласність Чорноморського суднобудівного заводу, власники якого перешкоджали аудиту будівництва корвету та погрожували продати його корпус.

Господарський суд м. Києва, за позовом заступника Генерального прокурора України, відкрив провадження у справі № 910/502/19 щодо розірваня договору купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» за конкурсом від 07.10.2003р. № КПП-423 з подальшими змінами. Серед відповідачів зазначені всім компаній, що зареєстровані на Кіпрі та загалом володіють близько 90% акцій підприємства, повідомляє Ukrainian Military Pages.

Раніше, 3 липня 2018 року, Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», який входить до суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (SMG) промислово-інвестиційної групи Вадима Новинського «Смарт-холдинг».

Саме цим підприємством будувався багатоцільовий корвет пр.58250 «Володимир Великий». Ще 2017 року, керівництво ЧСЗ неодноразово виступало проти проведення аудиту бюджетного фінансування «Корвету», в тому числі відмовилось допускати на підприємство державних аудиторів, мотивуючи відсутністю підстав для перевірки.

Крiм того, у відповідь на оголошення завода банкрутом, прес-служба SMG поширила заяву, що згідно процедури банкрутства побудований корпус корвету буде включений в ліквідаційну масу для подальшої реалізації.