Чорноморський суднобудівний завод повернуть державі
|10:01 31.01.2019
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|Украина
Розпочата процедура повернення у держвласність Чорноморського суднобудівного заводу, власники якого перешкоджали аудиту будівництва корвету та погрожували продати його корпус.
Господарський суд м. Києва, за позовом заступника Генерального прокурора України, відкрив провадження у справі № 910/502/19 щодо розірваня договору купівлі-продажу пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» за конкурсом від 07.10.2003р. № КПП-423 з подальшими змінами. Серед відповідачів зазначені всім компаній, що зареєстровані на Кіпрі та загалом володіють близько 90% акцій підприємства, повідомляє Ukrainian Military Pages.
Раніше, 3 липня 2018 року, Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», який входить до суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (SMG) промислово-інвестиційної групи Вадима Новинського «Смарт-холдинг».
Саме цим підприємством будувався багатоцільовий корвет пр.58250 «Володимир Великий». Ще 2017 року, керівництво ЧСЗ неодноразово виступало проти проведення аудиту бюджетного фінансування «Корвету», в тому числі відмовилось допускати на підприємство державних аудиторів, мотивуючи відсутністю підстав для перевірки.
Крiм того, у відповідь на оголошення завода банкрутом, прес-служба SMG поширила заяву, що згідно процедури банкрутства побудований корпус корвету буде включений в ліквідаційну масу для подальшої реалізації.
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