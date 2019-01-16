Посол ЄС у РФ зробив демарш через українських моряків

09:41 31.01.2019 0 комментариев Крым

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер зробив офіційний демарш перед заступником міністра закордонних справ РФ Олександром Грушко.

Зустріч відбулася в середу, 30 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW. 

“Посол (Едерер — ред.) нагадав добре відому позицію ЄС щодо триваючого затримання Росією українських військовослужбовців”, — йдеться в заяві представника ЄС.

У відповіді підкреслюється, що ЄС очікує від Росії негайного і безумовного звільнення 24 захоплених українських моряків, а також поваги їх прав на юридичний захист та безперешкодний доступ до них консульських співробітників.

Брюссель також закликає Москву забезпечити доступ пораненим морякам до належної медичної допомоги. А застосування Росією сили 25 листопада минулого року знову назвали “неприйнятною”.

У свою чергу постпредство РФ при ЄС трактувало зустріч інакше. У його заяві наголошується, що обговорювалася “ситуація на Україні в контексті мав місце 25 листопада 2018 року порушення українськими ВМС держкордону Росії в районі Керченської протоки”. 

Довідка: Демарш - класичний інструмент в дипломатії, що означає виступ уряду або дипломатичних органів однієї держави перед урядом іншої держави з метою заявити свою позицію, висловити протест тощо.

Глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться — її чекають нові санкції.



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