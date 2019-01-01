У Румунії сказали, коли країна має приєднатись до єврозони
|09:21 31.01.2019
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|Румыния
Уряд Румунії затвердив Національний план дій, згідно з яким країна приєднається до єврозони у 2024 році.
Про це заявила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Приєднання Румунії до єврозони має відбутися у 2024 році. Це одне з наших основних завдань», - заявила Денчіле.
Глава румунського уряду повідомила також, що після остаточного затвердження Національного плану з приєднання до єврозони документ буде переданий Європейській комісії.
За даними економічних експертів, Румунія може сподіватися на приєднання до єврозони до 2024 року лише за умови щорічного економічного зростання в 4%. Згідно зі статистичними даними, у 2018 році цей показник становив 1,9%.
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