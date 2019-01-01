Уряд Румунії затвердив Національний план дій, згідно з яким країна приєднається до єврозони у 2024 році.

Про це заявила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Приєднання Румунії до єврозони має відбутися у 2024 році. Це одне з наших основних завдань», - заявила Денчіле.

Глава румунського уряду повідомила також, що після остаточного затвердження Національного плану з приєднання до єврозони документ буде переданий Європейській комісії.

За даними економічних експертів, Румунія може сподіватися на приєднання до єврозони до 2024 року лише за умови щорічного економічного зростання в 4%. Згідно зі статистичними даними, у 2018 році цей показник становив 1,9%.