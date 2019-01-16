У середу в окупованому Криму розглядали адміністративну справу відносно активіста "Кримської солідарності" Нурі Абдурашитова, обвинуваченого в тому, що він проводив зйомку з приміщення "Київського районного суду".

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

Засідання перенесли - чекають позиції "прокурора" і показань кримських журналістів Віктора Лященка та Ксенії Кліміної, що свідчили проти активіста.

"Мировий суддя, яка розглядає адміністративне провадження щодо Нурі Абдурашитова, обвинуваченого по частині 2 статті 17.3 КоАП РФ, за зйомку в коридорі Київського районного суду, відклала розгляд справи на 14.30 15 лютого. Суддя задовольнила клопотання про участь державного обвинувача в розгляді і відклала його для запрошення прокурора ", - написав Наумлюк.

За його словами, в якості учасника процесу в «суді» був присутній "пристав" Олександр Холодков, що склав протокол на Абдурашитова.

В ході засідання "суддя" заявила про своє бажання допитати всіх заявлених у справі свідків, у тому числі свідків обвинувачення - журналістів МІА «Россия сегодня» Віктора Лященка та кореспондента «Вести Крым» Ксенії Кліміної.

Щодо Климіної, зокрема, було сказано, що вказаний нею телефон не є кримським, у зв'язку з чим "знайти її не представляється можливим".

У попередньому пості Наумлюка докладно розповідається, що інцидент в коридорі "Київського районного суду" стався 6 грудня 2018 року під час засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова, обвинуваченого в "розповсюдженні у Facebook символіки забороненої організації".

"Біля рамок металошукачів служби судових приставів скупчилися люди, виникла тиснява. У натовпі були активісти, які прийшли підтримати Курбедінова, журналісти і «журналісти». Коли почалася тиснява, Нурі Абдурашитов, активіст «Кримської солідарності», що висвітлює судове засідання у справі Курбедінова, дістав телефон і став знімати те, що відбувається і дії судових приставів. Його відразу ж було затримано і складено протокол про адміністративне правопорушення, посилаючись на заборону зйомки в приміщенні суду", - пояснив Наумлюк.

Він уточнив, що в цей час вів зйомку "не тільки Абдурашитов, а й деякі оператори російських і кримських телеканалів, але їм претензій висунуто не було".

"Зате свідками «правопорушення» виступили журналіст МІА «Россия сегодня» Віктор Лященко та кореспондент «Вести Крым» Ксенія Кліміна", - наголосив Наумлюк.