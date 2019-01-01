Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС

08:41 31.01.2019 0 комментариев Болгария

Уряд Болгарії затвердив план, в якому враховані два можливих сценарії виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це поінформувала віце-прем'єр і міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Все держави-члени ЄС працюють над Угодою щодо виходу Великої Британії з ЄС, однак ми повинні бути готовими і до варіанту Brexit без угоди. Болгарський уряд затвердив на сьогоднішньому засіданні план, який складається з двох частин: одна з цих частин враховує сценарій «Brexit у разі підписаної Угоди», а друга - без підписаної Угоди», - зазначила Захарієва.

За її словами, основна мета цього плану - максимальна мінімізація негативних наслідків, які, безсумнівно, будуть після Brexit.

«По відношенню до громадян Євросоюзу, включаючи громадян Болгарії, які проживають на території Великої Британії, сторони беруть на себе зобов'язання гарантувати їхні права», - заявила віце-прем'єр.

Захарієва звернула особливу увагу на те, що уряд Болгарії, зі свого боку, бере на себе зобов'язання максимального спрощення процедури реєстрації близько 7-ми тисяч громадян Сполученого Королівства, які проживають на території країни.

Як відомо, 15 січня парламент Великої Британії відхилив угоду, схвалену прем'єр-міністром Терезою Мей і ЄС щодо умов виходу країни з блоку.

Напередодні парламент Сполученого Королівства провів дебати і голосування за ряд поправок до угоди про вихід країни з ЄС, в ході яких відхилили «шотландську» поправку щодо Brexit, що передбачала відстрочку та виключення «жорсткого» виходу з ЄС.



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