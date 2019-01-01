Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні висловило стурбованість станом здоров'я незаконно утримуваного у Російській Федерації українського політв'язня Павла Гриба.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні в Twitter, передає УНН.

"Ми глибоко стурбовані новинами про здоров'я українця Павла Гриба. Росія повинна забезпечити належну медичну допомогу українцям, яких вона несправедливо затримує, а також негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом здоров’я українця занепокоєний також міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Стан 20-річного українця Павла Гриба, над яким днями РФ влаштовуватиме чергове судилище, критичний. Хвороба дуже небезпечна та прогресує. Є свідчення, що у СІЗО він отримав і нові захворювання. Закликаю усіх друзів тиснути на РФ, аби Павло отримав належне лікування. Етапування його просто вб’є", - написав міністр у Twitter.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 29 січня повідомила про те, що політичний в’язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, потребує негайної операції на серця, стан здоров'я політв'язня надкритичний.

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба у сприянні тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.