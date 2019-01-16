Захоплений у полон моряк Безпальченко у СІЗО отримав лише один лист

08:01 31.01.2019 0 комментариев Крым

Захоплений у полон український моряк Віктор Безпальченко за весь час свого перебування у московському СІЗО «Лефортово» отримав всього один лист, хоча рідні пишуть йому часто.

Про це повідомила у Facebook його адвокат Оксана Опаренко, яка відвідала свого підзахисного 30 січня, передає Укрінформ.

"За весь час Віктор отримав тільки один лист, хоча рідні та близькі люди пишуть йому листи часто, але вони чомусь до моряка не доходять. Написав заяви на побачення і телефонні дзвінки. Чекаємо, коли заяви будуть розглянуті", - написала вона.

Адвокат також розповіла, що Безпальченка відвідала російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова.

За словами захисника, наразі він самостійно вивчає англійську мову за допомогою самовчителя.

"Настрій хороший, передає всім привіт, просить, щоб за нього не хвилювалися", - додала Опаренко.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські кораблі у Керченській протоці атакували катери українських ВМС "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід із порту Одеси до порту Маріуполя. При цьому 24 українських моряків захопили у полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону.

24 січня ПАРЄ прийняла резолюцію «Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці», в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.



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