В окупованому місті Саки з'явилася листівка-прокльон "кримській весні" / Фото
|20:41 30.01.2019
|0 комментариев
|Крым
В окупованому Криму в місті Саки вивісили листівку з прокляттями на адресу "кримської весни 2014".
Про це повідомляє користувач Wasily Crimea в Twitter, опублікувавши також фото рукописної листівки, наклеєної на газетному стенді, передає Укрінформ.
"Крим, Саки, центр міста, 30 січня 2019 р. (фото не мої, автора не розкриваю)", - написав Wasily Crimea.
У тексті листівки сказано: "Уявіть, який би був Крим з безвізом, з усіма міжнародними програмами, без величезних цін, зі свободою слова і самовираження. Будь ти проклята, весна 2014!".
Ещё на эту тему:
17:21 30.01.2019
Хочешь прибавку к пенсии? Готовься отдать последнее. Крымчанам урезают «слишком высокие» пенсии
Хочешь прибавку к пенсии? Готовься отдать последнее. Крымчанам урезают «слишком высокие» пенсии
11:41 30.01.2019
Строительство моста вызывает стремительное заиливание Керченского подходного канала и "убивает" украинские порты
Строительство моста вызывает стремительное заиливание Керченского подходного канала и "убивает" украинские порты
09:41 30.01.2019
Авиабилеты из Москвы в оккупированный Крым подорожали
Авиабилеты из Москвы в оккупированный Крым подорожали
09:21 30.01.2019
"Коррупционно-кумовская команда бандита Аксенова" отменила пресс-конференцию экс-президента Крыма
"Коррупционно-кумовская команда бандита Аксенова" отменила пресс-конференцию экс-президента Крыма
09:01 30.01.2019
Політв'язень Гриб - на межі життя і смерті
Політв'язень Гриб - на межі життя і смерті
20:41 29.01.2019
От "крымского ополчения" останется 100 пар берцев
От "крымского ополчения" останется 100 пар берцев
18:01 29.01.2019
Оккупанты заявили о увеличении выпуска кальцинированной соды на 1,7%
Оккупанты заявили о увеличении выпуска кальцинированной соды на 1,7%
17:01 29.01.2019
До Мелітопольського відділку поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд"
До Мелітопольського відділку поліції надійшла заява про зникнення капітана судна "Норд"
15:41 29.01.2019
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму
15:21 29.01.2019
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье
Делегация глав МИД стран Евросоюза прибыла в Приазовье