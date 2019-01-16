В окупованому Криму в місті Саки вивісили листівку з прокляттями на адресу "кримської весни 2014".

Про це повідомляє користувач Wasily Crimea в Twitter, опублікувавши також фото рукописної листівки, наклеєної на газетному стенді, передає Укрінформ.

"Крим, Саки, центр міста, 30 січня 2019 р. (фото не мої, автора не розкриваю)", - написав Wasily Crimea.

У тексті листівки сказано: "Уявіть, який би був Крим з безвізом, з усіма міжнародними програмами, без величезних цін, зі свободою слова і самовираження. Будь ти проклята, весна 2014!".