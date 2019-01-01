Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
|20:21 30.01.2019
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|Молдова
Новая провокация со стороны Тирасполя. Лидер сепаратистов Вадим Красносельский подписал указ, согласно которому село Варница Ново-Аненского района временно находится под контролем Молдовы, а административные функции в нем выполняют местные структуры села Протягайловка.
Премьер-министр Павел Филип потребовал, чтобы Министерство иностранных дел и евроинтеграции оповестило о новой провокации посредников и наблюдателей в процессе политического урегулирования приднестровского вопроса, сообщает allmoldova.
МИДЕИ предложил представителям ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США обсудить вопросах на встрече в формате 5+2 и на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
До вооруженного конфликта на Днестре Варница входила в состав муниципия Бендеры. Сейчас село относится к Ново-Аненскому району.
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