Новая провокация со стороны Тирасполя. Лидер сепаратистов Вадим Красносельский подписал указ, согласно которому село Варница Ново-Аненского района временно находится под контролем Молдовы, а административные функции в нем выполняют местные структуры села Протягайловка.

Премьер-министр Павел Филип потребовал, чтобы Министерство иностранных дел и евроинтеграции оповестило о новой провокации посредников и наблюдателей в процессе политического урегулирования приднестровского вопроса, сообщает allmoldova.

МИДЕИ предложил представителям ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США обсудить вопросах на встрече в формате 5+2 и на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

До вооруженного конфликта на Днестре Варница входила в состав муниципия Бендеры. Сейчас село относится к Ново-Аненскому району.